Classifica Costruttori MotoGP | confermata la supremazia Ducati

Per Aprilia rimane comunque una stagione memorabile, chiusa al terzo posto neicon 248 punti, a soli 8 da Yamaha. Quarto posto per KTM grazie al podio di Brad Binder, quinta la Suzuki a ...... questa è lafinale del Mondiale di Moto GP 2022. 1. Bagnaia 265 2. Quartararo 248 3. ... Petrucci 0 Il successo tra iIl trionfo di Nuvola Rossa fa seguito alla vittoria della ...Il podio di Jorge Martin permette alla Rossa di Borgo Panigale di chiudere in bellezza un’annata trionfale con il primo posto (mai in discussione) nella classifica legata ai marchi. Yamaha chiude al s ...La stagione 2022 si è conclusa in maniera trionfale per la Ducati, che grazie al Mondiale Piloti di Pecco Bagnaia, il primo per la Rossa dal 2007, ha completato la Tripla Corona, essendosi già portata ...