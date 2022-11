(Di domenica 6 novembre 2022) La migliorè l'attacco. Un proverbio che ha il suo perché, ma non in casa. Dove l'attacco ha realizzato 18 gol e si piazza al sesto posto in A per capacità realizzative, al pari dell'...

La Gazzetta dello Sport

La miglior difesa è l'attacco. Un proverbio che ha il suo perché, ma non in casa. Dove l'attacco ha realizzato 18 gol e si piazza al sesto posto in A per capacità realizzative, al pari dell'Atalanta, mentre la difesa risulta ad oggi la vera forza della squadra: nessun club di ...Contro il Lecce , laha chiuso la terza partita consecutiva senza prendere gol. Una striscia di tre vittorie ... La difesa, piegata invece ben 4 volte dal Benfica a Lisbona, è tornataalmeno ... Bunker Juve: solo 7 reti subite. La difesa è la migliore del campionato Il reparto arretrato bianconero è il meno perforato della serie A. Nonostante la profonda rivoluzione estiva e gli infortuni che non hanno risparmiato il reparto ...Bianconeri e nerazzurri si preparano a sfidarsi con le loro armi migliori Daniele Vitiello In Juventus-Inter di stasera ciascuna delle due proverà a battere sui propri punti di forza. Quello bianconer ...