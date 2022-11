Napoli più forte di tutto | super vittoria con l’Atalanta Furia Gasperini

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilvince conuna partita difficilissima: risultato finale 1-2 per gli uomini di Spalleti che restano primi in campionato. Luciano Spalletti decide di dare fiducia ad Elmas dal primo minuto al posto di Kvaratskhelia e sorprende tutti, mentresceglie Pasalic trequartista dietro Lookman e Hojlund. Primo tempo che si apre subito conin massima pressione sugli avversari, pressione che porta Lookman a liberare Hojlund davanti a Meret che compie una paratona con il piede in stile Garella. Ma è proprioa passare in vantaggio al 19? con un rigore perfetto di Lookman, penalty concesso per fallo di mano netto di Osimhen sugli sviluppi di calcio d’angolo, giustamente concesso da Mariani dopo essere andato al Var.corre e pressa ma il ...