Mercoledì prossimo Giulio Tremonti | uno stranissimo caso | le voci a Palazzo

(Di sabato 5 novembre 2022)a capo della Commissione Finanze della Camera? Nei giorni scorsi era circolata questa voce, che adesso però viene smentita. Stando a quanto racconta il Sole 24 Ore, l'ex ministro dell'Economia potrebbe finire adesso alla guida della Commissione Esteri di Montecitorio. In ogni, bisognerà aspettare fino aper sapere se è vera questa indiscrezione.9 novembre, infatti, verranno eletti i presidenti delle commissioni di Camera e Senato. La maggioranza - come riporta il Sole - avrebbe trovato un'intesa sulla suddivisione delle poltrone, 14 a Montecitorio e 10 aMadama. FdI ne dovrebbe avere 5 e 7, la Lega 3 e 4, Forza Italia 2 e 3. Se a Montecitorio dovrebbe esserea guidare la ...

Calcio Atalanta

, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha detto ai giornalisti che Putin non aveva ... Ora, le previsioni ufficiali russe stimano che il Pil scenderà dello 0,8 per cento ilanno. ...44 convocati in fila per 3: ecco il terzo elenco di ragazzi scelti per la Rapp Iltest dell'Under 19 di Medici si terrà9 novembre a Pozzuolo Occhio al Lecce mercoledì: a Udine stava vincendo...