LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | Bastianini out in Q1 | tra poco la sfida Bagnaia-Quartararo per la pole!

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 Favoriti d’obbligo per la pole position i ducatisti Miller, Zarco,e Martin, ma possono ambire alla prima fila anche Marini,e Marc Marquez. Più defilati sulla carta Binder, le Aprilia e le Suzuki. 14.29 Viñales e Rins raggiungono dunque Miller, Zarco, Binder, Marini,, Marquez, Aleix Espargarò, Martin,e Mir in Q2. 14.27 Di seguito la top10 del Q1: 1 12 M. VIÑALES 1:30.090 2 42 A. RINS +0.036 3 23 E.+0.103 4 88 M. OIRA +0.146 5 73 A. MARQUEZ +0.363 6 21 F. MORBIDELLI +0.414 7 35 C. CRUTCHLOW +0.458 8 72 M. BEZZECCHI +0.498 9 49 F. DI GIANNANTONIO +0.605 10 87 R. ...

Domani la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Davide Tardozzi commenta il risultato di Bagnaia nelle Libere 4, chiuse all'11° posto: " Pecco ha provato l'...Pecco Bagnaia non corre rischi nelle libere: gli bastano pochi punti per la conquista del titolo ...Seguite LIVE con Motorsport.com la quarta sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana, appuntamento conclusivo della MotoGP 2022 ...Paolo Ciabatti, responsabile del progetto MotoGP Ducati, è l’ospite della diretta di Moto.it per commentare la giornata di qualifiche del GP della Comunità Valenciana ...