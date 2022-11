Katherine Kelly Lang | chi è il primo e ex marito Skott Snider

(Di sabato 5 novembre 2022)ha tre figli: due, Jeremye Julian, nati rispettivamente nel 1990 e nel 1992 dal matrimonio con; la terza, Zoe Katrina, è nata nel 1997 dal suo secondo matrimonio, quello con il regista italiano Alex D’Andrea, da cui ha divorziato nel 2012. Adessoè fidanzata con Dominique Zoida, di 16 anni più giovane di lei, direttore marketing della CBS che è appassionato di ciclismo e adora l’Italia, infatti la coppia viene spesso in vacanza nel nostro Paese. L’attrice è già nonna e ha confessato che uno dei motivi per cui riesce a restare in forma è anche il fatto che tra lavoro, sport, figli e nipoti non sta mai ferma....

Vediamo quali saranno gli ospiti del 5 e 6 novembre 2022: Sabato A Verissimo una delle protagoniste più longeve e amate della soap di Canale 5 "Beautiful": Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 novembre 2022. In studio ci saranno Katherine Kelly Lang, l'iconica Brooke Logan della soap americana Beautiful, poi Wanda Nara parlerà per la prima volta dell'addio a Mauro Icardi.