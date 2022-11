(Di venerdì 4 novembre 2022) Un Mondiale al via sotto il segno degli azzurri. Con le classifiche aggiornate, infatti, l’Italia si presenterà dal 13 al 20 novembre a Guadalajara (Messico) per il, con ben due atleti maschili al primo posto nel ranking mondiale. Si tratta di Simone, nella categoria -80 kg, e di Vito, nella -58 kg. “Sono contento di non essere più da solo in vetta al ranking mondiale – ha dichiarato– e che i risultati ottenuti nelconsentano all’Italia di presentarsi in Messico con due leader nelle classifiche iridate”. “È una grande soddisfazione – ha commentato– dopo il lungo infortunio, che mi ha costretto a rallentare a inizio anno, impedendomi di dare continuità al ...

E così con la passione e la determinazione che lo contraddistinguono, Simone Alessio è andato ancora una volta a podio conquistando una splendida medaglia d'argento alGrand Prix di ...Vito Dell'Aquila ha conquistato una bella medaglia di bronzo a Manchester in occasione delGrand Prix , nella categoria - 58 kg: ' Era importante tornare a gareggiare dopo l'infortunio . Questo risultato mi riempie di fiducia, anche in virtù degli avversari affrontati, e mi ... World Taekwondo Championships 2022: Alessio e Dell'Aquila numeri uno Con le classifiche aggiornate, l'Italia del taekwondo si presenterà dal 13 al 20 novembre a Guadalajara, in Messico, per il World Taekwondo Championships, con ben due atleti maschili al primo posto ...