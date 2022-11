Salto con gli sci | Coppa del Mondo Wisla 2022 | Bresadola e Insam superano le qualificazioni

(Di venerdì 4 novembre 2022) Giornata assolutamente positiva per l’Italia nelledelcon gli sci nella prima tappa didel, quella di. Dopo il due su tre in campo femminile, con le sorelle Jessica e Lara Malsiner che hanno superato il taglio, riescono a staccare il pass per la gara maschile anche Giovannie Alex, che brillano nellee, pur restando fuori dalla top-30, si piazzano a ridosso. I due azzurri hanno ottenuto rispettivamente 118.9 e 115.3 punti, piazzandosi al trentunesimo e trentacinquesimo posto. Delusione dal tedesco Markus Eisenbichler, tra i più forti del circuito, solamente trentasettesimo. Levengono vinte dal padrone di casa Dawid Kubacki con 140.5 punti, alle sue ...

... dopo un inizio bomba composto dal quadruplo toeloop/triplo toeloop e dal quadruplo salchow, ha ruotato un axel da un solo giro e mezzo, vedendosi dunque assegnato la chiamata diinvalido...... ma in USA le eSIM sono ormai proposte da tutti i principali operatori, che ora le offrono gratismini pacchetti dati e voce inclusi per convincere gli utenti a cambiare operatore. Fare il...Con i campionati che sono pronti a fermarsi per il mondiale, le società possono iniziare a programmare il calciomercato ...L’AQUILA – Le riunioni della prima e seconda commissione, fissate per ieri pomeriggio, sono state interrotte “per mancanza del numero legale causato dall’assenza dei consiglieri della maggioranza di c ...