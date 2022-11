Meloni | ricetta per l' energia | più estrazione di gas e via libera a nuove trivelle

QuiFinanza

... in cambio, da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi da destinare ad aziende energivore a prezzi calmierati', annuncia il premierin conferenza stampa dopo il Cdm. 'Un prezzo ...Naturalmente in entrambi casi, secondo la 'per la vittoria' del leader di Azione , il M5s ... 'Siamo alle solite, dopo aver contribuito a consegnare il Paese alla destra die Salvini ora ... “Più evasione per tutti”: la ricetta di Meloni può funzionare davvero L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni annuncia che sono stati "liberati, grazie all'extragettito dell'Iva e a un terzo trime ...(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Immaginiamo un obiettivo di indebitamento programmatico al 4,5% per il 2023 che poi va a calare e questo ci consente per il 2023 di liberare ulteriore ...