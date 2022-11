LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | ultimi minuti della FP2 | grande attesa per i time-attack di Bagnaia e Quartararo

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 BANDIERA A SCACCHI!! Ultimo tentativo per tutti,scendono in settima e ottava piazza. 14.53 Da 16° a 4°!!! Fondamentale questo giro di, che potrebbe aver ipotecato un posto nella top10 a fine giornata! 14.52 Super Marini!!! 1’30?217, che tempo! 2° Marquez in 1’30?5 davanti a Miller,, Martin e Oira. Esce fuori dalla top10 adesso. 14.51 Jack Miller scatenato! Miglior tempo in 1’30?608 con mezzo secondo di vantaggio su Marini e Morbidelli, che nel frattempo è balzato in terza piazza subito davanti al compagno di squadra. 14.49 Ci siamo,(insieme a tanti altri protagonisti) entra in pista con gomme ...

La gara è in diretta il 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Libere 2: 1° Quartararo, 2° Marini, 3° Miller, 15° BagnaiaFrancesco Bagnaia è leader della generale con un vantaggio di 23 punti sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, ma in FP1 ha fatto fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati ...Sul Ricardo Tormo, la mattinata di prove libere della MotoGP è stata caratterizzata dal blu della Yamaha di Fabio Quartararo a comandare le operazioni, grazie al crono 1’31”399.C’è grande attesa, e non può essere il contrario, per la sfida finale tra Francesco Bagnaia, a due punti dal titolo iridato (258 contro 235) e che proverà a realizzare il sogno di vincere il Mondiale ...