La pace in Ucraina è possibile | ecco il piano per una tregua elaborato dal Vaticano

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 novembre 2022) «È il momento di vincere le timidezze. Non basta essere pacifisti di testimonianza. Lava costruita attivamente. È quello che pensano la Segreteria di Stato e il Papa stesso. Si vism, para bellum, dicevano i Romani. Invece no. Se vuoi la, non devi attrezzarti per la guerra: devi costruire la civilizzazione». Stefano Zamagni, presidente dell’Accademia pontificia delle Scienze Sociali, ha pubblicato questo settembre un memorandum con undiper l’. Economista specializzatosi a Oxford, docente alla Bocconi, alla John Hopkins University di Bologna, collegato con molteplici centri di ricerca internazionali, Zamagni ha per professione uno sguardo geopolitico. Non bisogna avere paura della negoziazione – ha scritto – come appare dallo stato d’animo di alcuni ...