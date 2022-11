Kim miglior giocatore di ottobre in Serie A | è stato eletto dagli stessi calciatori

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Kim Minjae èMVP,del campionato italiano, del mese di. Il riconoscimento èassegnato dall’Associazione Italianache premia ogni mese il “Most Valuable Player”, ovvero il calciatore che maggiormente si è distinto inA. Premio che ad agosto vinse Kvaratskhelia e a settembre Arnautovic. È il premio che assegnano i. Non c’è domenica, a Sky, che Bergomi non si profonda in elogi del difensore sudcoreano che in settimana a Liverpool, nel finale, ha commesso i primi errori del suo strepitoso inizio di stagione. Kim nel mese scorso fu“Player of The Month” dalla LegaA quale...