Harry Styles è l' under 30 più ricco del Regno Unito

(Di venerdì 4 novembre 2022) La popstar inglese vanta un patrimonio di 116 milioni di sterline, superando Ed Sheeran (per età) e Dua Lipa (per ricchezza). Con lui in classifica, sorprendentemente, ci sono ancora tutti gli One Direction

La popstar spodesta Ed Sheeran, ormai trentunenne, grazie ai suoi molteplici contratti non solo relativi all'industria musicale. In classifica anche tutti gli altri membri degli One Direction. In ...Con, Emma Corrin e David Dawson nei panni di Tom, Marion e Patrick , i tre protagonisti, il film porta sullo schermo la storia di un amore proibito, nella Gran Bretagna degli anni '...Dall'incontro con il regista Michael Grandage nelle settimane precedenti la pandemia alle tante sessioni di prove con Emma Corrin e David Dawson, ecco come Styles si è preparato per la sua più grande ...Le foto della collezione realizzata a quattro mani dal cantautore e attore britannico e da Alessandro Michele, direttore creativo del marchio di Kering, sono state scattate da Mark Borthwick. I 25 cap ...