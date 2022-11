GF Vip | Wilma Goich ricorda la scomparsa della figlia | “Io ed Edoardo non ci siamo mai chiariti”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di confessioni per, che durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda giovedì 3 novembre riflette sul rapporto con l’ex maritoVianello e mostra un lato di sé molto fragile.al Grande Fratello si è aperta su uno dei drammi più fortisua vita, la perditaSusanna, nata dall’amore con l’ex maritoVianello, venuta a mancare nell’aprile del 2020 a causa di un tumore, scoperto appena un mese prima che compisse 50 anni. Una malattia lunga e faticosa, durante la qualee Susanna non hanno potuto contare sull’appoggio di. A dettacantante l’uomo sarebbe stato troppo preso dalla nuova moglie per ...

Tempo di confessioni perGoich , che durante la puntata del 'Grande Fratello' in onda giovedì 3 novembre riflette sul rapporto con l'ex marito Edoardo Vianello e mostra un lato di sé molto fragile. 'Rimpiango di non ...Leggi Anche 'GF',Goich ricorda la scomparsa della figlia: 'Io ed Edoardo non ci siamo mai chiariti' Mentre Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi ...Tempo di confessioni per Wilma Goich, che durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda giovedì 3 novembre riflette sul rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello e mostra un lato di sé m ...Wilma Goich ha svelato alcuni segreti del suo rapporto con l'ex marito Edoardo Vianello durante una puntata del Grande Fratello Vip.