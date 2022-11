Dirigenti scolastici lasciati in solitudine e pieni di responsabilità Il grido d’allarme della Uil Scuola

Rivista operativa per, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff Scopri le opzioni di abbonamento Come consultare i contenuti di Orizzonte Scuola PLUS versione DesktopÈ il giorno dell'assemblea nazionale deiindetta a Roma da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals. L'assemblea affronterà le diverse questioni su cui si concentrano in questa fase l'attenzione e le attese di una ...ha commentato il Presidente della Provincia Andrea Massari. "Il consolidato modello di collaborazione tra Provincia e dirigenti degli istituti scolastici ha generato questa ulteriore positiva ...Dopo la chiusura per il ponte trovati roditori nei locali all'interno della primaria di via Battisti: disinfestazione e monitoraggio.