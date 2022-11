Comune di Capiago Intimiano | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, per l’area gestione del territorio, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto didirettivo, categoria D del vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali - area gestione del territorio - con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno - periodo indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: ...

QuiComo

Alle 3.50, in via Chigollo neldiIntimiano, i vigili del fuoco sono intervenuti per spengere l'incendio divampato sul tetto di un'abitazione monofamiliare. I pompieri, al lavoro con sei squadre delle sedi di Como, ...Nella notte c'è stato un maxi incendio sul tetto di un'abitazione neldiIntimiano. Maxi incendio sul tetto di un'abitazione aL'allarme è scattato intorno alle 3.30, in via Chigollo. A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione ... Festa Pop a Capiago Intimiano con Alberto Camerini