Calciomercato.com

(3 - 5 - 2) Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; ...Pronostici e statistiche non ti bastano mai Entra nel nuovo canale Telegram di Gazzetta...Per poi andare a sbancare la Dacia Arena della folgorante. Io non ci metto la mano sul fuoco ma... Nell'ultimo torneo in casa dei granata non è arrivato il successo di Pioli ma un poverissimo ... CM Scommesse: Udinese-Lecce da gol nel terno del venerdì Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il bisogno di punti è ciò che accomuna (per diversi motivi) Udinese e Lecce, di fronte nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena. La Serie A ha mandato in archivio 12 g ...