ZTE ha ottenuto i premi Most Innovative Network Slicing Use Case e Most Innovative Private Network Project in occasione di Network X 2022

(Di giovedì 3 novembre 2022) SHENZHEN, Cina, 3 novembre/PRNewswire/ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore globale, leader di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato oggi di essere stata insignita deiUse" (Caso d'uso più innovativo dellodi rete) e "" (Progetto di rete privata più innovativo) indell'evento...

Fidelity News

...che ricorda il candore delle montagne dell'Himalaya e il secondocon l'oro 18 carati e i diamanti. Personalizzazioni (a mano) a parte, il Vertu Metavertu, come hardware, impiega uno...Nel 2008 Cosco haun franchising di 35 anni per due terminal container del Pireo e nel ... Si tratta del colosso delle telecomunicazioniche punta al mercato italiano del fotovoltaico e ... Vertu Metavertu: ufficiale il top gamma 5G extra lusso per le criptovalute