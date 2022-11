Vincenzo Malinconico | quante puntate mancano? Ecco quando finisce Data ultima puntata

I PROGRAMMI IN CHIARO, avvocato d'insuccesso, ore 21:25 su Rai 1 Serie tv con Massimiliano Gallo tratto dagli omonimi romanzi. Che c'è di nuovo, ore 21:20 su Rai 2 Ilaria D'Amico ...Stasera in tv va in onda laterza e penultima puntata di, avvocato d'insuccesso. Cosa combinerà il nostro eroe Scopriamolo… Foto Rai Indolente e poco attivo. Come se la vita andasse incontro a lui, e non il contrario. Ma il ...Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso fiction giovedì su Rai 1: quante puntate sono, episodi, quando finisce, data ultima puntata ...Stasera in tv va in onda la terza e penultima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Cosa combinerà Scopriamolo ...