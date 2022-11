Viale | ventimila visitatori e una nuova opera che realizzerà per la città - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'esposizione diffusa si è conclusa con la presentazione del volume "Aurum": a curarlo Alessandro ...Ammontano a circaeuro i danni del furto con spaccata al negozio di abbigliamento Calabrò Moda di Canicattì. ... per sfondare la vetrata dell'esercizio commerciale inRegina Margherita. ... Viale: ventimila visitatori e una nuova opera che realizzerà per la città Domattina alle 11 in piazza del Plebiscito a Napoli attese almeno 20.000 persone. In arrivo 420 bus da tutta la Campania. Il Comune ha predisposto un piano per evitare ingorghi, ma invita a non utiliz ...I malviventi hanno utilizzato una Fiat Panda, risultata rubata ad una donna canicattinese, per sfondare la vetrata ...