Nutrizione ed Alfabetizzazione due facce della stessa medaglia

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ancora oggi milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all’istruzione e vengono avviati, a causa dell’estrema povertà familiare, al lavoro minorile. Si può fare qualcosa? Sì, per esempio fornire loro un pasto quale incentivo per frequentare la scuola. L’istruzione è infatti la leva principale per costruire il futuro ed abbattere le disparità sociali che impediscono il progresso. C'è tutto questo e molto altro dietro e «dentro» all'iniziativa “Rotary nutre l'educazione», progetto che consentirà di mandare a scuola per un anno circa 3.000 bambini dello Zimbabwe e nel contempo si propone di combattere la fame. “Rotary nutre l’Educazione è un progetto con dei focus specifici…” spiega Patrizia De Natale, Governatore del Distretto dell’area metropolitana di Milano “come l’, lo sviluppo economico delle comunità e la lotta alla fame. Ognuno di questi ...