Maccarese | completati i lavori di messa in sicurezza di via Reggiani

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) Fiumicino – “Sono statidiine sfalcio delle piante e degli arbusti su via. Era una richiesta partita dai cittadini, in particolare dalle tante famiglie degli studenti che frequentano le aule dell’Istituto Agrario su quella strada. Ringraziamo l’assessore all’Ambiente Roberto Cini per aver dato seguito, insieme ai suoi uffici, alla richiesta”. Lo fa sapere la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...