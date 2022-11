“Lei deve lasciare la casa” GF Vip 7 | la notizia fuori è già arrivata | non sarà contenta

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tra tutti gli intriganti misteri e vicende che rendono avvincente questo GF Vip 7, sembra esserci una sola certezza. Pamela Prati è sempre al televoto e la colpa non è solo degli altri vipponi, ma pure del pubblico a cui non andrebbe più a genio. In nomination, poi, George Ciupilan, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. Mancano poche ore all’inizio della 14esima puntata del reality di Alfonso Signorini, che rivelerà l’esito del televoto, la presenza di Pamela Prati è ormai una garanzia. Pare che gli spettatori ne siano stufi e, anche, Carolina Marconi ha aiutato a convincerli. Come se la caveranno loro, Patrizia Rossetti e George Ciupilan? GF Vip 7, gli ultimi sondaggi condannano Pamela Prati Bella domanda. Per quanto il più delle volte la sorte dei concorrenti in nomination sembri alquanto ovvia, non è sempre così. Le precedenti edizioni l’hanno pian piano insegnato ai ...