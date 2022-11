Il Pozzo e il Pendolo | al via la stagione teatrale 2022 2023

(Di giovedì 3 novembre 2022) La memoria del futuro è il titolo del primo di tre “atti” in cui è suddivisa la 23esimaIle ilVentitré anni in un teatro nel cuore del centro storico di Napoli hanno insegnato a riconoscere il ruolo fondamentale della memoria nella costruzione del futuro, in una città sedimentaria che

anteprima24.it

Halloween con delitto il 30 e 31 ottobre Per gli amanti del giallo, della sfida e del divertimento una serata indimenticabile organizzata dal Teatro Ile il, presso piazza san Domenico ...... questa tomba, questo underground, questa profondità, questa cantina, questa cassa di risonanza e da morto, questosenzae pozza senza fondo, questo ascensore per l'inferno , è l'... Napoli: al via la stagione teatrale 2022/2023 de Il Pozzo e il Pendolo E’ sulla scorta di queste indicazioni che Il Pozzo e il Pendolo Teatro dedica il primo atto della sua ventitreesima stagione teatrale, che prenderà il via sabato 5 novembre 2022 alla “memoria del ...Ventitré anni in un teatro nel cuore del centro storico di Napoli hanno insegnato a riconoscere il ruolo fondamentale della memoria nella costruzione del futuro, in una città sedimentaria che propone ...