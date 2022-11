È morto a 90 anni Franco Tatò | ex dirigente di Olivetti e Mondadori

Chi invece piange un figlio dell'ETA che non uscirà più di prigione o èin circostanze mai ... Merito fondamentale di questo libro è di aver desecretato a trecentosessanta gradi glidi piombo ...Un'incredibile tragedia si è consumata nel Piceno dove un anziano ha perso la vita in un incidente rocambolesco. Un uomo di 83ieri pomeriggio dopo essere caduto in un tombino nella sua proprietà nel Comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno): è rimasto incastrato, annegando nella poca acqua che vi era contenuta. L'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La mattina del 2 novembre 2022, in circostanze non ancora completamente chiare, Giulio Gangi, 63 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione al quartiere Infernetto, steso sul suo letto. era ...