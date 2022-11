Trent' anni di Convivio

(Di mercoledì 2 novembre 2022)nasce nel 1992 da un incontro tra alcuni dei più grandi protagonisti della moda italiana: GiVersace, Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè e Valentino Garavani. Una mostra mercato - la più grande in Italia - dove i proventi della vendita dei capi vengono interamente devoluti a sostegno della lotta contro il virus dell’HIV. Un progetto innovativo e fuori dagli schemi che oggi celebra il suo 30esimoversario e per l’occasione torna a Milano dal 3 al 7 novembre, alla Fabbrica del Vapore. Coinvolgendo in maniera attiva le griffe e le maison più rappresentative del mondo della moda e del design, fin dalla prima edizione chiamate a donare capi di abbigliamento, accessori e oggettistica da mettere in vendita al 50%, Convivo ha dato un segnale significativo al sostegno della ricerca, rappresentata da Anlaids Lombardia, la prima ...

