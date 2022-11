Pranzo UEFA tra Agnelli e Al-Khelaifi | si è parlato anche di Superlega

TUTTO mercato WEB

E' iniziato alle 13 e si è concluso qualche minuto prima delle 15 iltra le delegazioni di Juventus e Psg , a poche ore dalla sfida di Champions League. Presenti, oltre ai dirigenti delle due squadre, il presidente bianconero Andrea Agnelli e il 'collega' ...A Torino iltra Juventus e Psg che questa sera si sfideranno nell'ultima giornata del girone H di Champions League: presente anche Jean - ... TMW - Juve-PSG, via al pranzo UEFA: Blanc e Al Khelaifi incontrano Agnelli e Arrivabene Superlega, L'Equipe: Agnelli e Al-Khelaifi a pranzo hanno discusso del progetto, "Le grandi squadre vogliono giocare con le grandi squadre" ...Maurizio Arrivabene scherza: "Binotto out Si...". L'ex dirigente Blanc: "Per me partita speciale". Cori e goliardia per il presidente del Paris Saint Germain ...