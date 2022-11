Ponte sullo Stretto | Sgarbi | “Non si farà | è un miraggio”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ildi Messina non si”. Non ha usato mezzi termini il sottosegretario alla Cultura Vittorio, ospite di Timeline su Sky Tg24 sul progetto che da oltre un decennio è nei programmi di centrodestra. “È una specie die di visione che sembra essere positiva – avverte– e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1908 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella direi che è una visione di Salvini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

