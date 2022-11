Parmis Hamnava sarebbe stata bastonata a morte dalla polizia per una foto nel suo diario | davanti ai suoi compagni di scuola

la Repubblica

Un nuovo volto si aggiunge alla tragica galleria di giovani innocenti che stanno perdendo la vita in Iran per le violenze delle forze dell'ordine governative. Stavolta è accaduto a Iranshahr , nella ... Iran, uccisa a 14 anni per una foto di Khomeini strappata. Oltre 1000 a processo per le proteste nella sola T… Parmis Hamnava è stata picchiata a morte davanti ai compagni di scuola durante una perquisizione della polizia. La Magistratura iraniana annuncia ...