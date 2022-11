Napoli | Osimhen | il retroscena sulle offerte dalla Premier

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Victor, dopo lo stop forzato di circa due mesi a causa dell’infortunio rimediato nel primo match di Champions League, ha definitivamente riconquistato il proprio posto di titolare nella rosa del mister Spalletti. Dal suo rientro in campo gli occhi sono nuovamente puntati su di lui. Non è, infatti, una novità che Victorsia oggetto del L'articolo

...una punizione su cui Ostigard si tuffa e porta in vantaggio il. Il Var ravvisa un fuorigioco millimetrico e alla fine il gol viene annullato per mezzo braccio. La partita si accende....... anche per superare la Roma: ' Noi dobbiamo pensare a quello che sa fare ile a mettere in campo le nostre qualità. ' La trappola Roma è stata evitata e ci ha pensatocon un ...la sorpresa Ostigard e la pericolosità di Kvaratskhelia e Osimhen. Ma chi vuole perseguire grandi traguardi deve essere capace di farsi trovare pronto, sempre, comunque e con chiunque, e c’è da ...Una sconfitta dal sapore dolce quella di ieri in Inghilterra: il Napoli conclude il suo girone di Champions League al primo posto ...