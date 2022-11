(Di mercoledì 2 novembre 2022). Suona come unl’ultima comunicazione che ladi Stefano Dentella, proprietaria degliin Val Carisole (Alpe Soliva, Conca Nevosa e Valgussera), ha inviato alla Devil Peak di Giacomo Martignon, alla quale fanno capo invece le seggiovie Quarta Baita ebello: unper tutto il comprensorioper la sua. Dopo la comunicazione del 18 ottobre scorso, quando laannunciava la propria disponibilità ad avviare una trattativa per la compravendita deglinell’ex comprensorio di Brembo Super ...

BergamoNews.it

Dopo il fallimento della società a cui furono sequestrati, una sentenza del Consiglio di Stato del 2009 disponeva che i cinquedi, ovvero Quarta Baita, Montebello, Toro, Valgussera e ...La questione delle seggiovie diè annosa e risale a quattordici anni fa, quando l'allora ... Ora la prospettiva, come riporta il quotidiano cittadino, è che glivengano restituiti all'... Impianti di Foppolo e Carona, ultimatum della Sviluppo Monte Poieto: “Biglietto unico o ognuno per la sua strada” Il 18 ottobre la Sviluppo Monte Poieto di Stefano Dentella, proprietaria degli impianti di risalita di Val Carisole, ha proposto alla Devil Peak di Giacomo Martignon, ...La Sviluppo Monte Poieto ha proposto alla Devil Peak una trattativa per la compravendita degli impianti: o Dentella acquista le seggiovie di Foppolo o Martignon prende la Val Carisole. Devil Peak disp ...