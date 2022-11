Il trucco di styling che rende chic anche il maglione più sgraziato

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tra tutti i must-have del periodo, ilover è un porto sicuro: avvolgente e mai costringente, si presta a essere utilizzato da solo o come giacca in questi giorni di novembre il cui clima ricorda quello di settembre. Un look di Yoke AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi› Il look del giorno, come trasformare il maxiin un mini abito Perrlo persino aggraziato, ingentilendo le forme, un semplice trucchetto dida rubare alle sfilate: portarlo con la cintura. Dove l’abbiamo visto Sembra strano, ma l’abbinamento è gettonato da qualche tempo non solo in passerella. L’incontro tra ilampio e la cintura a vita alta infatti è avvenuto ...