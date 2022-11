(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sconfitta con la Lazio? Dimenticata in fretta. L’Atalanta vince a Empoli, giocando una delle migliori partite dall’inizio del campionato. Difesa che ha corso pochissimi rischi. Centrocampo in totale controllo delle operazioni per tutto l’arco della partita. Attacco in grande spolvero, …

Hub statistico, aggiornamento n. 12. Toloi rientra e si conferma il migliore (pure per come attacca). Tabelle e due video Dopo dieci giornate senza sconfitte, l'Atalanta cade in casa contro una Lazio quasi troppo forte per essere vera. Il divario in campo è sembrato enorme, sotto ogni punto di vista, soprattutto nel prim ...Pareggio per l'Atalanta, subito in rimonta sul campo dell'Udinese. In una delle partite più complicate di questo inizio di stagione, perché i bianconeri sono la squadra più in forma del campionato e i ...