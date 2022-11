Ginnastica artistica | l’Italia accarezza la magia di bronzo ai Mondiali I Moschettieri sognano | poi la doccia fredda Trionfo Cina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022)hato il sogno impensabile e inimmaginabile di salire sul podio nella gara a squadre dei2022 di. La Nazionale maschile stava per realizzare qualcosa di mistico, è andato a un passo dal concretizzare qualcosa che alla vigilia appariva decisamente utopico, un sogno apparentemente riservato a inguaribili romantici abituati a fantascienze irrealizzabili nel quotidiano. Isono stati perfetti, impeccabili, magistrali per sedici esercizi e nel momento cruciale di una calda rovente si sono trovati in lotta per il podio: purtroppo la prova al cavallo con maniglie di Nicola Bartolini non è stata impeccabile e Yumin Abbadini è caduto nel finale, così la Gran Bretagna ha operato il sorpasso risolutore all’ultima curva, facendoci sfumare ...