Bayern-Inter | Mane | “Non era rigore | senza mani sarei andato in ospedale”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sadiooffre la sua ricostruzione dell’episodio delnon concesso all’contro ilper un tocco di braccio in area. “Se non avessi usato lel’avrei presa di faccia edovuto andare in, per me ovviamente non era”, spiega l’ex attaccante del Liverpool in zona mista. All’8’ Nicolò Barella ha lasciato partire una conclusione dalla lunga distanza che ha incrociato il braccio del senegalese sulla traiettoria. Per l’arbitro non c’è nulla e perè la decisione giusta. L’attaccante spende anche belle parole per i nerazzurri: “Penso che sia una squadra ottima, se fai fuori il Barcellona vuol dire che lo sei”. SportFace.