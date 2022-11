Addio a Kaiser Franz Muore a 90 anni Franco Tatò | fu top manager di Olivetti | Mondadori e Fininvest

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ morto. L’ex, classe 1932, si è spento alla vigilia di un intervento per cui era ricoverato all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Accanto a lui la moglie Sonia e la figlia Carolina. Dopo gli esordi e una lunga carriera in, Tato’ è al vertice di società editoriali come, gruppo in cui ricopri’ la carica di amministratore delegato dal 1993 al 1995. Poi l’arrivo in Enel nel 1996: nel gruppo pubblico Tato’ rimase sino al 2002.era nato a Lodi nel 1932. Per la durezza esercitata nel risanamento di molti gruppi affidati alle sue cure era stato soprannominato “”. Aveva studi filosofici alle spalle, ma la sua vita lavorativa ebbe inizio in, ...