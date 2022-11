Strage Seul per Halloween | ministro chiede scusa

(Di martedì 1 novembre 2022), 1 nov. - Ildell'Interno sudcoreano, Lee Sang Min, si èto per ladi. "Porgo le mie scuse per il fatto che questo incidente sia avvenuto nonostante lo Stato ...

, 1 nov. - Il ministro dell'Interno sudcoreano, Lee Sang Min, si è scusato per ladi Halloween a. "Porgo le mie scuse per il fatto che questo incidente sia avvenuto nonostante lo Stato abbia una responsabilità illimitata per la sicurezza della popolazione", ha detto Lee ...... Lee Sang - min, ha espresso le scuse per lacausata dalla calca di Halloween che sabato sera ha ucciso almeno 156 a Itaewon, quartiere della movida di. La mossa maturata nel mezzo delle ...La polizia sudcoreana ebbe più segnalazioni urgenti di pericolo sabato sera prima che la calca mortale di Itaewon, a Seul, causasse la strage tra adolescenti e poco più che ventenni, con un bilancio d ...Seul, 1 nov. (Adnkronos/Europa Press) - Il ministro dell'Interno sudcoreano, Lee Sang Min, si è scusato per la strage di Halloween a Seul. "Porgo le mie scuse per il fatto che questo incidente ...