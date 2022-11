Chlesea | Potter su Zakaria | «E’ deluso di non giocare | ma come succede a tutti»

(Di martedì 1 novembre 2022) Graham, allenatore del Chelsea, ha parlato die del suo momento in questa prima parte di stagione ai Blues Graham, allenatore del Chelsea, ha parlato die del suo momento in questa prima parte di stagione ai Blues. Le sue dichiarazioni:– «È stato davvero bravo, si è allenato bene e ha supportato i compagni. Ovviamente èdi non. È dentro la rosa e disponibile. Aspetteremo e vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Il centrocampista ora in forza alha raccontato il suo recente passato a Torino e il suo ...per lo svizzero c'è da affrontare l'avventura nei Blues che hanno da poco cambiato guida con...Il centrocampista ora in forza alha raccontato il suo recente passato a Torino e il suo ...per lo svizzero c'è da affrontare l'avventura nei Blues che hanno da poco cambiato guida con... Chelsea, Potter perde due giocatori per infortunio alla vigilia della sfida con la Dinamo Zagabria Un nuovo esterno di sinistra sta conquistando tutti. E' un'occasione a zero: un suo trasferimento fa felice tutti ...Il tecnico inglese ha analizzato la situazione dell'ex centrocampista della Juventus che non ha ancora giocato 1 minuto per il Chelsea.