Bayern-Inter | Barella murato da Manè | l’arbitro al Var non dà il rigore VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 novembre 2022), ultima partita in programma per la fase a gironi della Champions, gruppo C, si annuncia subito una partita intensa. All’8’minuto arriva una doppia occasione per. Il primo tiro di potenza viene messo in calcio d’angolo in tuffo da Ulreich, il secondo è “parato” da Mané in protezione del volto.dell’incontro, Kruzliak, viene richiamato al Var, ma resta della sua decisione e non decreta ilIl direttore di gara, sloveno come Ceferin, ha deciso così poiché il punto d’impatto braccio-pallone è nella sagoma del corpo. Era veramente difficile, ci sono voluti 7-8 replay da più angolazioni perché nel movimento le braccia si allargano ed escono fuori dalla sagoma, ma tecnicamente l’impatto avviene quando il braccio è nella sagoma del corpo L'articolo ilNapolista.