Meteo | brusco cambiamento climatico in arrivo con temperature in picchiata | da venerdì pioggia su tutte le regioni

Sebbene quindi potrebbe tornare in fretta il bel tempo, in generale ci sarà uncambiamento climatico, con temperature che scenderanno di oltre 10 gradi e con precipitazioni intense.Tutti i principali modelli sono allineati su questocalo termico, sebbene sussistano ancora incertezze sulle aree più colpite dal maltempo. ' Quindi possiamo dire che rischia di far freddo ...Il caldo degli ultimi giorni sembra avere le ore contate. Nel corso della prossima settimana arriverà un ciclone che porterà piogge, venti e un brusco abbassamento delle temperature ...Anche gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso lo confermano! Da metà settimana arriverà l'Autunno, quello vero. Rivedremo dunque le classiche ...