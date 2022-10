(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - "La difesa del valore deie delo contro la crescita dell', dovuta all'impennata del costo dell'energia e degli altri beni di prima necessità, appare, più che mai, un compito primario al quale la Repubblica è tenuta per Costituzione". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio alla Giornata Mondiale delo. "Le Fondazioni bancarie sono state un veicolo molto prezioso e la loro funzione è accentuata in questa stagione per attenuare gli impatti sociali negativi, senza che debba venir meno il primario compito delle istituzioni pubbliche in questa direzione", aggiunge.ha sottolineato che "nell'era dell'incertezza laè merce preziosa,per la ...

AGI - Agenzia Italia

"Non me la fate". Telese blinda Meloni dall'attacco di Caprarica... alla presenza del presidente. Una battaglia attualissima e lungimirante contro il ... al fine di 'e mettere in valore, nella più larga misura possibile, le maggiori bellezze d'... Mattarella: "Difendere redditi e risparmi dall'inflazione, fiducia indispensabile per la ripartenza Il Capo dello Stato per la Giornata del risparmio: proteggerlo è un compito primario al quale la Repubblica è tenuta per Costituzione. "Offrire un clima positivo e una rete di sicurezza". Poi un nuova ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...