LIVE Musetti-Cilic 4-3 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | azzurro che conserva il break di margine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HUESLER (4° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-TIAFOE (5° MATCH DALLE 11.00) 5-3 Game. Lorenzo spinge sul rovescio dell’avversario, procurandone l’errore.serve ora per rimanere nel primo set. AD-40 Prima al centro vincente dell’. 40-40 Doppio fallo del carrarino, il primo del match. 40-30 Servizio vincente ad uscire provvidenziale di. Palla del 5-3. 30-30 Vola via il rovescio tagliato del toscano. 30-15 Altra brutta risposta del croato, che sta regalando tanto sulla seconda dell’. 15-15 Di poco lungo il rovescio diin uscita dal servizio. 15-0 Non passa la risposta ...