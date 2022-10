Zelensky | Serve una risposta internazionale contro la Russia

"E' ora necessaria una forte risposta internazionale sia a livello delle Nazioni Unite che ad altri livelli, compreso quello del G20". Cosi' il presidente ucraino Volodymyrnel consueto video serale attacca la Russia dopo lo stop all'intesa sull'export del grano. (NPK) 30 ottobre 202230 ott 00:27 Grano,risposta internazionale contro la Russia 'Una manciata di individui da qualche parte al Cremlino può decidere se ci sarà cibo sulle tavole delle persone in Egitto ...'E' ora necessaria una forte risposta internazionale sia a livello delle Nazioni Unite che ad altri livelli, compreso quello del G20'. Cosi' ...La guerra in Ucraina giunge al 249esimo giorno. Dopo l'attacco in Crimea, la Russia ha sospeso l'accordo sul grano a tempo indeterminato. Per Kiev è"un falso pretesto". Zelensky: "Serve una risposta i ...