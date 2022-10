Multe ai non vaccinati | via libera dal Mef alla sospensione

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il ministero dell’Economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento una proposta di emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Aiuti ter in esameCamera. Un emendamento del Mef al decreto Aiuti ter prevede ladelleai nonfino al 30 giugno 2023 “La proposta sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19”, spiegano fonti del ministero. Leggi anche: Colpo di spugna sulla pandemia. Ma esultano solo i No Vax. La Meloni ha abolito il Covid come qualcuno diceva di aver abolito la povertà L'articolo LA NOTIZIA.

