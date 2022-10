GdS – Juve mercato | reparto per reparto chi parte e chi può arrivare

Giornale di Sicilia

Teoricamente, lapotrebbe guadagnarne altri 60 vincendo la coppa, missione che appare impossibile. Ma almeno il passaggio agli ottavi garantirebbe 15 milioni in più (oltre al botteghino). ' ...Nelle scorse esperienze in Serie B Elia ha segnato solamente un gol a stagione con le maglie diStabia e Benevento. L'esterno ha giocato una partita completa: oltre ai due gol ha infatti anche ... Juve, la linea verde è vincente: a Lecce decisivo il primo gol in Serie A di Fagioli Passa la Juve grazie ad un magia di Nicolò Fagioli, alla sua prima segnatura in Serie A. È bastata la prodezza del giovane bianconero, subentrato nella ripresa per uno spento e spaesato McKennie, per ...Lautaro, Dzeko e Correa: in tre per due maglie. Questo è uno dei dubbi di Inzaghi in vista del match di stasera con la Samp. Il bosniaco e il Toro partono in vantaggio ma - secondo la Gazzetta dello S ...