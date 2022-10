Formula 1 - Max Verstappen domina a Città del Messico

(Di domenica 30 ottobre 2022) Maxda record adel: il due volte campione del mondo ha vinto il ventesimo round del Mondiale, mettendo in bacheca la quattordicesima vittoria stagionale. Mai nessuno come lui: in precedenza, solo Vettel (2013) e Schumacher (2004) si erano fermati a 13 successi. Sul podio dell'Autodromo Hermanos Rodriguez salgono anche Lewis Hamilton e l'idolo di casa Sergio Perez. Insaziabile Max. A fare la differenza in Red Bull è stato, ancora una volta,. Il due volte campione del mondo è riuscito a vincere facilmente partendo dalla pole position: "Restare davanti dopo la prima curva mi ha aiutato molto. Abbiamo anche usato una strategia diversa rispetto agli altri e avevamo un ottimo passo. Abbiamo dovuto gestire le gomme perché abbiamo scelto di fare uno stint più lungo con le medie, ma tutto è ...

Queste le pagelle del gran premio del Messico, 20esima e terz'ultima prova del Mondiale 2022 di1. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez, s'impone il solitoVerstappen con la Red Bull. Dietro all'olandese, si piazzano Lewis Hamilton su Mercedes e il padrone di casa, Sergio ...La Red Bull diVerstappen ha vinto il Gran Premio di1 del Messico. Il pilota olandese campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra Red Bull del compagno di squadra e ...L’olandese trionfa in Messico e supera Schumacher e Vettel come vittorie assolute in una stagione Max Verstappen inarrestabile anche in Messico. L’olandese mette a segno la vittoria numero 14 in un si ...Secondo posto per Lewis Hamilton nel Gran Premio del Messico. Sul tracciato dell'Hermanos Rodriguez il sette volte campione è salito nuovamente sul podio, disputando una solida gara. L'alfiere della M ...