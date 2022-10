Serie C 2022 23 | l’Entella si prende il secondo posto Tris del Cesena sul Montevarchi

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Undicesima giornata diC, Girone B/23.si impone sul finale sul Fiorenzuola: ospiti che salgono quindi in seconda posizione a quota 23, rossoneri che restano in quinta posizione con 18 punti. Primo tempo a reti inviolate e poche occasioni da parte di entrambe le formazioni. Neltempo il ritmo del match varia di poco, due occasioni, una per parte. Al 65esimo è il colpo di testa di Zappella a sfiorare il vantaggio per gli ospiti, è poi, qualche minuto più tardi, Mastroianni a svirgolare un gran pallone davanti alla porta. A sblocca sul finale è Faggioli di testa, l’attaccante firma la vittoria per gli ospiti all’85esimo. Termina 0-1 la sfida dell’Attilio Pavesi. Stesso risultato tra Alessandria e Recanatese, ospiti che grazie ai tre punti firmati da Sbaffo al 48esimo, lasciano la zona ...