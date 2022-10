LIVE Lecce-Juve 0-0 al 45? | equilibrio al Via del Mare | bianconeri vicini al gol con Miretti e Rabiot | Primapagina

(Di sabato 29 ottobre 2022) 2022-10-29 18:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Dodicesima giornata di Serie A che vede il ritorno dellain Puglia. A, la squadra di Allegri vuole mettersi alle spalle il ko di Lisbona e riprendere il cammino in campionato per rientrare tra le prime. Di fronte unreduce dalla sconfitta di Bologna e che vuole un primo, grande, scalpo. Molti gli indisponibili, soprattutto fronte bianconero. Saranno out infatti, tra gli altri, Bremer, Di Maria, Chiesa, Locatelli, Paredes, Pogba e Vlahovic STATISTICHE E PRECEDENTI – Ilha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro lantus, l’ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci): da allora due successie due pareggi nel massimo campionato. La ...

Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Via del Mare,e Juventus si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023. Sintesi- Juventus 0 - 0 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio ...La sfida del 'Via del Mare' si sta confermando molto spigolosa, del resto ilcerca punti salvezza davanti ai propri tifosi.29' - Ammonito Gatti. Ceesay prova a scappare in contropiede e il difensore bianconero cerca di fermarlo con una trattenuta. Nessun dubbio per Chiffi, che ammonisce il ...26' - Strefezza prova a ripartire in contropiede cercando Ceesay, ma il suo passaggio è impreciso e diventa preda di Gatti. 25' - Imbucata di Gatti per Miretti, ...