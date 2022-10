Star Wars | come l’Imperatore governò dopo la morte apparente

La nuova serie dell'universo di, Andor , continua settimana dopo settimana a farsi apprezzare non soltanto per la sua storyline calibrata e solida, ma anche per via di personaggi ben strutturati e interpretati ...: Tales of the Jedi è il nuovo prodotto animato dedicato ad uno dei franchise più strabilianti e longevi del mondo dell'intrattenimento, sempre più ramificato dal punto di vista seriale da ...Dopo la conferma di Damon Lindelof come co-sceneggiatore del prossimo capitolo sono emersi nuovi dettagli, soprattutto che Rey potrebbe tornare in scena. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...Tra i personaggi più commoventi di questa prima stagione di Andor, svetta certamente Maarva Andor di Fiona Shaw.