Nba 2022 2023 | Doncic show contro i Nets | i Warriors superano Miami

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I Dallas Mavericks conquistano la prima vittoria in trasferta al Barclays Centeri Brooklyn. Un match spettacolare, combattuto e deciso solo ai tempi supplementari sul 125-129, dove la formazione ospite è stata trascinata dalla clamorosa prestazione di un Lukaautore di 41 punti, con 14/28 al tiro, 11 rimbalzi, 14 assist, 3 recuperi e +20 di plus/minus. Per idsi tratta della quarta sconfitta nelle prime cinque giornate. Seconda vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che sul campo di casa si impongono 118-110i Los Angeles Clippers grazie a un secondo tempo chiuso in rimonta e ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Successo casalingo anche per i Golden State, che trascinati da Curry (33 punti) battono nettamente i ...

